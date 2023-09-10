  • 10 Сентября, 22:47
  • BAIGENEWS

Матч сборной Казахстана в Астане посетили более 28 тысяч зрителей

Сегодня, 21:34
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akorda.kz Сегодня, 21:34
Сегодня, 21:34
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Фото: akorda.kz

За сборную Казахстана на стадионе "Астана Арена" болели 28 458 человек, передаёт BaigeNews.kz.

Федерация футбола Казахстана и пресс-служба Акорды опубликовали фото, передающие атмосферу на трибунах.

 

 
 
 
 
 
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Публикация от Kazakhstan national football team (@kff_team)

Напомним, сборная Казахстана выиграла матч отбора на Евро-2024 у сборной Северной Ирландии со счётом 1:0.

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