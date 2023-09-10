Матч сборной Казахстана в Астане посетили более 28 тысяч зрителей
Сегодня, 21:34
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Сегодня, 21:34Сегодня, 21:34
215Фото: akorda.kz
За сборную Казахстана на стадионе "Астана Арена" болели 28 458 человек, передаёт BaigeNews.kz.
Федерация футбола Казахстана и пресс-служба Акорды опубликовали фото, передающие атмосферу на трибунах.
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Напомним, сборная Казахстана выиграла матч отбора на Евро-2024 у сборной Северной Ирландии со счётом 1:0.
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