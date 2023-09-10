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Касым-Жомарт Токаев с трибуны смотрит матч сборной Казахстана по футболу

Сегодня, 19:18
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 19:18
Сегодня, 19:18
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев присутствует на стадионе "Астана Арена", чтобы поддержать национальную сборную в матче с командой Северной Ирландии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
 
Встреча проходит в рамках отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.

На трибуне рядом с главой государства сидит прославленный боксёр Геннадий Головкин.

После пяти матчей в группе Н сборная Казахстана набрала девять очков. У Северной Ирландии в активе три очка.

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