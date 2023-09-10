Касым-Жомарт Токаев с трибуны смотрит матч сборной Казахстана по футболу
Сегодня, 19:18
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Сегодня, 19:18Сегодня, 19:18
177Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев присутствует на стадионе "Астана Арена", чтобы поддержать национальную сборную в матче с командой Северной Ирландии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Встреча проходит в рамках отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.
На трибуне рядом с главой государства сидит прославленный боксёр Геннадий Головкин.
После пяти матчей в группе Н сборная Казахстана набрала девять очков. У Северной Ирландии в активе три очка.
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