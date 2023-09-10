Казахстан выиграл матч отбора на Евро-2024 у сборной Северной Ирландии
Сегодня, 20:59
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Сегодня, 20:59Сегодня, 20:59
204Фото: akorda.kz
В Астане завершился матч отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу между сборными Казахстана и Северной Ирландии. Результат игры 1:0 в пользу хозяев поля, передаёт BaigeNews.kz.
Счёт в игре открыли казахстанцы. Максим Самородов точным ударом из-за пределов штрафной пробил по воротам гостей на 27-й минуте.
С начала второго тайма ирландцы стали наступать. Произвели несколько сильных бросков, которые удалось отразить голкиперу сборной Казахстана Игорю Шацкому.
К основному времени матча добавили шесть минут. Но это не помогло гостям сравнять счёт.
На матче присутствовали президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и известный казахстанский боксёр Геннадий Головкин.
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