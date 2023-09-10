Казахстан выиграл матч отбора на Евро-2024 у сборной Северной Ирландии

В Астане завершился матч отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу между сборными Казахстана и Северной Ирландии. Результат игры 1:0 в пользу хозяев поля, передаёт BaigeNews.kz.

Счёт в игре открыли казахстанцы. Максим Самородов точным ударом из-за пределов штрафной пробил по воротам гостей на 27-й минуте.

С начала второго тайма ирландцы стали наступать. Произвели несколько сильных бросков, которые удалось отразить голкиперу сборной Казахстана Игорю Шацкому.

К основному времени матча добавили шесть минут. Но это не помогло гостям сравнять счёт.

На матче присутствовали президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и известный казахстанский боксёр Геннадий Головкин.