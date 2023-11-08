Серия землетрясений произошла близ Алматы

Серия землетрясений произошла нынешней ночью в 300 километрах от Алматы на территории Китая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт СОМЭ МЧС РК.

Первое зафиксировано в 00:09 и ощущалось в Алматы, посёлках Шолкоде, Узун-булак, Кокпек (2 балла). Другие были без ощутимости на территории Казахстана.

Глубина толчков - от 10 до 15 километров. Магнитуда MPV - от 4.4 до 6.1. Эпицентр землетрясения был расположен на территории Китая.