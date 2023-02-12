Семимесячный малыш выжил спустя шесть дней под завалами в Турции

Фото: TGRT Haber

Социальные сети облетело фото младенца, которого извлекли живым из под обломков на шестой день после разрушительного землетрясения в Турции. Семимесячный малыш улыбнулся спасателям, после того, как его согрели и накормили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал TGRT Haber.

130 суток ребёнок провёл под бетонными плитами в темноте и холоде. Спасатели его обнаружили, услышав едва доносившийся на поверхность плач.

"Такие улыбки, как на фото вселяют надежду на спасение жизней, находящихся под обломками", — отмечают журналисты TGRT Haber.

Как сообщает Ren.tv, людей под грудой камней и бетона ищут спецтехникой и при помощи поисковых собак. Фото с одним из таких животных обошли весь мир. Пёс изрезал лапы в кровь, пытаясь добраться до людей под обломками, но продолжал поиск. Собаке забинтовали лапы и ночью она помогла обнаружить и спасти ещё пятерых человек.

Чтобы найти выживших, сейчас на месте разбора завалов объявляются минуты тишины, но шансов остаётся всё меньше. Несмотря на это бригады спасателей со всего мира, в том числе и казахстанские работают круглосуточно.

Напомним, землетрясение, которое произошло 6 февраля стало самым мощным в Турции с 1939 года. По последним данным СМИ, число погибших в Турции и Сирии превысило 28 тысяч человек.