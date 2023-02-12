- На неработающий туалет на набережной жалуются жители Актау 19:41 86
- Семимесячный малыш выжил спустя шесть дней под завалами в Турции 19:09 207
- Штормовое предупреждение на понедельник объявили в шести регионах страны 18:35 252
- Ещё семерых выживших в Турции извлекли из под завалов казахстанские спасатели 18:04 377
- Собаки с бирками на ушах появятся на улицах Павлодара 17:15 540
- В аэропорту Костаная хотят увеличить площадь аэровокзала 16:39 399
- У казахстанского спасателя, ликвидирующего последствия землетрясения в Турции, родилась дочь 15:58 663
- Стало известно, когда сборная Казахстана по футболу сыграет с Россией 15:25 447
- Разовый ввоз лекарств в Казахстан взят на особый контроль — Минздрав 14:58 444
- Казахстанские прыгуньи заняли весь пьедестал на чемпионате Азии 14:24 543
- Уникальные кадры: молния ударила в статую Христа в Бразилии 13:46 1200
- Ислам Махачев защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе 12:52 434
- Как будут работать журналисты, не желающие получать пресс-карты, рассказал глава МИОРа 12:29 514
- Из-за метели закрыты трассы в Жамбылской и Туркестанской областях 11:51 641
- Что происходит в Турции: спасатели продолжают извлекать выживших из-под обломков 11:31 1257
- Казахстанец побывал в нокдауне и выиграл "золото" турнира в Венгрии 10:49 2063
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 10:06 849
- Суточная заболеваемость ковидом в Казахстане снова снизилась 09:48 516
- Американские военные сбили неопознанный объект над Канадой 09:17 1039
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 08:49 1194
- Неблагоприятные метеоусловия обещают в Костанае, Шымкенте и Алматы 08:23 22063
- Посольство РК обратилось к казахстанцам, обучающимся в Турции 07:40 1148
- Возможность движения авто по Bus Lane рассматривают в Астане 06:15 578
- Число жертв землетрясений в Турции и Сирии может превысить 40 тысяч – ООН 05:08 838
- Больше 180 ДТП произошло в Астане за сутки 04:29 647
- Аналог нейросети ChatGPT создадут крупнейшие компании Китая 03:33 643
- Четыре тонны гуманитарной помощи для Турции собрали в Астане 02:18 759
- Шесть футбольных клубов Казахстана прекратили существование 01:41 2001
- Тела погибших в Турции казахстанцев доставили в Алматы 00:26 1986
- Арестован экс-аким Актюбинской области 11.02.2023 1277
- У искусственного интеллекта могут быть "галлюцинации" — Google 11.02.2023 660
- Сколько медалей взяли казахстанцы в первые дни чемпионата Азии по лёгкой атлетике 11.02.2023 1015
- Отару овец похитили злоумышленники в Атырауской области 11.02.2023 871
- Два человека погибли в жутком ДТП в Мангистауской области 11.02.2023 1050
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 687
- Метель и туман: штормовое предупреждение объявлено в четырёх регионах 11.02.2023 680
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 3631
- Выплаты военнослужащим повысят в Казахстане 11.02.2023 2180
- Алина Дауранова взяла "серебро" чемпионата мира по конькобежному спорту 11.02.2023 684
- Дополнительный подвижной состав метро запустят в Алматы 11.02.2023 673
- Около 600 пассажиров из-за метели застряли на трассе в Туркестанской области 11.02.2023 552
- Машину вместе с водителем замело снегом в Жамбылской области 11.02.2023 1028
- Пять организаций уведомили Центризбирком о проведении опросов 11.02.2023 865
- В Турции активизировались мародёры 11.02.2023 2066
- Головкину сделали неутешительный прогноз на ближайшее будущее 11.02.2023 794
- Массовое скопление транспорта образовалось на закрытой трассе в Жамбылской области 11.02.2023 692
- Чемпионат Азии по лёгкой атлетике в закрытых помещениях стартовал в Астане 11.02.2023 848
- В Казахстане изменится структура промышленности 11.02.2023 738
- "Резкого повышения тарифов в Экибастузе мы не допустим" — Скляр 11.02.2023 1831
- Богатые люди опасны — лидер партии Baytaq об экологии Казахстана и деньгах 11.02.2023 765
- Кардинально изменить подходы к дорожному строительству хотят в Казахстане 11.02.2023 759
- Как казахстанские медики помогают пострадавшим от землетрясения в Турции 11.02.2023 764
- Столичный вор выслеживал дорогие авто и снимал с них шины по ночам 11.02.2023 698
- 50 тонн гуманитарной помощи из Казахстана поступило в пострадавшую от землетрясения Сирию 11.02.2023 636
- Было стыдно не владеть госязыком: как поляк из Семея стал билингвом 11.02.2023 8119
- Школа загорелась в селе Павлодарской области 11.02.2023 896
- В Казахстане появилась новая коалиция наблюдателей 11.02.2023 770
- Партийный список из 52 человек зарегистрировала Народная партия Казахстана 11.02.2023 755
- Полтора миллиона новых ученических мест появится в школах Казахстана 11.02.2023 687
- Индекс развития молодёжи введут в Казахстане 11.02.2023 669
- Февраль — время ОРВИ: Как защитить ребёнка от простуды 11.02.2023 880
- Алтай Кульгинов посетил долгострои в области Улытау 11.02.2023 718
- Гендиректор АО "Павлодарэнерго" уволен по требованию Скляра 11.02.2023 1027
- Фотоловушки и встречи с медведями: о своей "неженской" профессии рассказала охотовед-биолог 11.02.2023 727
- Тела 19 погибших извлекли из-под завалов в Турции казахстанские спасатели 11.02.2023 856
- Коронавирусом за сутки заразились 93 казахстанца 11.02.2023 723
- Строительный кран рухнул на оптовый магазин в Павлодаре 11.02.2023 940
- Неблагоприятные метеоусловия будут в четырёх городах Казахстана 11.02.2023 710
- Астанчанка, сбившая насмерть ребенка, не понесла наказания 11.02.2023 4641
- Бразильская теннисистка рассказала, как "сломила" Елену Рыбакину 11.02.2023 1049
- На сбор денег для пострадавших в Турции пожаловались учителя школы в Актау 11.02.2023 1756
- Медсестру наказали за проведение хиджамы на младенце в Атырауской области 11.02.2023 2156
- Из-за утечки газа загорелся банный комплекс в Абайской области 11.02.2023 770
- Матч Рыбакиной завершился сенсацией в Абу-Даби 11.02.2023 15950
- Число жертв землетрясения в Турции превысило 20 тысяч 11.02.2023 859
- В Турции задержали архитектора разрушенного при землетрясении ЖК 11.02.2023 9731
- Контроль над аэропортом Уральска остался за казахстанскими инвесторами 11.02.2023 4928
- Казахстанские легкоатлеты завоевали "золото" и "серебро" чемпионата Азии 10.02.2023 1008
- Ярмарку вакансий для выпускников "Болашака" провели в Астане 10.02.2023 914
- Землетрясение произошло неподалёку от Талдыкоргана 10.02.2023 1668
Семимесячный малыш выжил спустя шесть дней под завалами в Турции
Социальные сети облетело фото младенца, которого извлекли живым из под обломков на шестой день после разрушительного землетрясения в Турции. Семимесячный малыш улыбнулся спасателям, после того, как его согрели и накормили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал TGRT Haber.
130 суток ребёнок провёл под бетонными плитами в темноте и холоде. Спасатели его обнаружили, услышав едва доносившийся на поверхность плач.
"Такие улыбки, как на фото вселяют надежду на спасение жизней, находящихся под обломками", — отмечают журналисты TGRT Haber.
Как сообщает Ren.tv, людей под грудой камней и бетона ищут спецтехникой и при помощи поисковых собак. Фото с одним из таких животных обошли весь мир. Пёс изрезал лапы в кровь, пытаясь добраться до людей под обломками, но продолжал поиск. Собаке забинтовали лапы и ночью она помогла обнаружить и спасти ещё пятерых человек.
Чтобы найти выживших, сейчас на месте разбора завалов объявляются минуты тишины, но шансов остаётся всё меньше. Несмотря на это бригады спасателей со всего мира, в том числе и казахстанские работают круглосуточно.
Напомним, землетрясение, которое произошло 6 февраля стало самым мощным в Турции с 1939 года. По последним данным СМИ, число погибших в Турции и Сирии превысило 28 тысяч человек.
-
Trend news
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 10:06 838
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 08:49 1135
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 683
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 3601
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 7470
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 2515
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 1324
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 11397
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 54245
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 1614
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 1624
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 3877
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 1288
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 2273
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 2025
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 15296
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 5107
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 29919
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 2227
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 2759
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 2755
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 71213
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 21378
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 23075
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 2790
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 5602
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 7937
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 2598
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 3055
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 2602
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 251755
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 2284
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 2428
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 3725
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 3324
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 2664
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 2721
- "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев 26.01.2023 4330
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 3843
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 4400
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 2749
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 2787
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 3466
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 2887
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 3511
- В семье алматинского пожарного родилась тройня 21.01.2023 2885
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 3075
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 4836
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 3240
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 3183
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 14324
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 2933
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 3467
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 6973
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 3446
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 4045
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 4514
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 10711
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 3793
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 17235
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 4680
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 3890
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 134314
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 3773
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 41660
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 7644
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 7118
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 7249
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 18441
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 7655
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 21783
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 10905
- Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли 11.01.2023 4090
- Взрыв произошёл в котельной в Талдыкоргане 11.01.2023 4572
- "Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана 11.01.2023 4006
- Захарова призвала МИД РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче 11.01.2023 4472
- Закон "О первом президенте РК - Елбасы" утратил силу 11.01.2023 27968
- ЧП в многоэтажке Караганды: версия о взрыве газа не подтвердилась 11.01.2023 9628
- Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области 10.01.2023 3763
- Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы 09.01.2023 6817
-
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 1141
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 874
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 1231
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 904
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 1083
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 1219
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 1210
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 1465
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 1413
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 1396
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 1522
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 1499
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 1543
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 1482
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 1411
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 1507
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 1493
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 1677
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 1688
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 1766
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 1804
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 1659
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 2348
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 1802
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 1781
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 1790
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 1644
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 1709
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 1736
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 2003
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 1648
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 1805
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 1799
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 1843
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 1944
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 2143
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 1993
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 2107
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 1899
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 2401
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 2338
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 3375
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 2486
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 2388
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 3323
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 2476
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 3050
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 2722
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 2948
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 3129
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 3065
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 3048
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 2952
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 2794
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 3034
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 3113
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 3110
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 3130
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 3316
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 3202
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 3527
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 3630
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 3466
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 3478
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 3696
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 3544
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 3785
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 3620
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 3550
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 3741
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 3821
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 6270
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 4353
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 5294
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 6252
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 5982
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 5997
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 5857
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 5304
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 7668