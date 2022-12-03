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Седьмой день после аварии: Как восстанавливают Экибастуз
Около 300 специалистов задействованы в восстановительных работах в Экибастузе, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в оперативном штабе по ликвидации ЧС в Экибастузе, по состоянию на 13:00 3 ноября на Экибастузской ТЭЦ работают шесть котлоагрегатов, еще четыре – находятся в резерве.
Всего в аварийно-восстановительных работах задействованы 298 человек и 53 единиц техники.
По улице Сатпаева, 8/3 специалисты отогревают канализационную систему; по улице Машхур Жусупа, 46 происходит откачка воды из теплосистемы; по улице Машхур Жусупа, 42 – отогрев подвала; по улице Сатпаева, 8 – обход квартир и обогрев поста полиции.
"С 27 ноября в ходе проведения ремонтных работ теплоснабжение восстановлено в 48 многоквартирных домах и 18 частных домах. Без теплоснабжения остаются 28 жилых и 72 частных дома, три объекта образования и одно административное здание", — сообщили в штабе.
Всего в пунктах обогрева Экибастуза размещено 213 человек, в том числе шестеро детей.
Напомним, 27 ноября жители Экибастуза проснулись от холода, ночью в их квартирах начали остывать батареи. Стало известно, что тепловые сети не выдержали 30-градусных морозов, произошли порывы на теплотрассах в десятках местах, из-за большой утечки сетевой воды произошла остановка котлов на ТЭЦ "Экибастузтеплоэнерго". Из-за холода в помещениях работу временно приостановили детские сады, а школьников перевели на дистанционный формат обучения, в Павлодар эвакуировали постояльцев социальных и некоторых медицинских учреждений.
Спустя сутки, 28 ноября в городе горняков и энергетиков объявили режим ЧС.
Президент поручил создать комиссию, которая займётся проверкой деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону, а также рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны.
Глава государства освободил от должности акима Павлодарской области Абылкаира Скакова. Временно исполняющим обязанности акима региона назначен Олег Крук. Его основная задача сейчас заключается в том, чтобы нормализовать работу ТЭЦ и не допустить её остановки.
Кроме того, в Экибастуз прибыли вице-премьер и глава МЧС. Для ликвидации последствий ЧС в город отправились ремонтные бригады из других городов страны и группировка МЧС РК.
Фоторепортаж о том, как без отопления в 30-градусный мороз выживают экибастузцы можно посмотреть здесь.
Фото предоставлено оперативным штабом по ликвидации ЧС в Экибастузе
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