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Вице-премьер и глава МЧС прибыли в Экибастуз
В Экибастуз, где из-за аварии на теплосетях объявлен режим ЧС, прибыли вице-премьер РК Серик Жумангарин и министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, передаёт BaigeNews.kz.
Они отправились в город по поручению премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает официальный Telegram-канал правительства РК.
"Задачами членов правительства являются выяснение причин аварии и решение первоочередных проблем пострадавших жителей. На контроль взято оперативное устранение последствий", — указывается в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время на ТЭЦ Экибастуза работают шесть котлов. Восстановлено теплоснабжение в 143 многоэтажных и 132 частных домах, а также в 13 социальных объектах. Ремонтные работы завершены на 20 участках из 21. Подомовые обходы по выявлению проблемных вопросов продолжаются. В городе для граждан определено 14 пунктов обогрева.
Напомним, 27 ноября из-за аварии на ТЭЦ жители Экибастуза остались без отопления в тридцатиградусный мороз. Позже стало известно, что изношенные тепловые сети не выдержали низких температур, на сетях образовались повреждения в разных местах, в результате на ТЭЦ Экибастуза остановили три котлоагрегата.
В городе объявлен режим ЧС, который будет действовать до полного завершения ремонтно-восстановительных работ.
По оперативным данным, в Экибастузе обнаружили нарушение теплоснабжения ещё в 28 многоэтажках, помимо в ранее выявленных 25-ти.
"В настоящее время из 53 многоэтажных жилых домов в 11-ти проблемы полностью устранены, и они подключены к теплоснабжению. Также тепло вернули в 18 частных домов из 90 отключенных", — сообщает пресс-служба акима Павлодарской области.
С 27 ноября объекты образования Экибастуза переведены на дистанционный формат обучения, детские сады не работают. Температурный режим в лечебных учреждениях сохраняется в пределах 20-25 градусов, что соответствует санитарным нормам.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. Правительству и акимату Павлодарской области поручено в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.
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