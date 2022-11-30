Авария на ТЭЦ: в Экибастуз прибыли ремонтные бригады из других городов

В Экибастузе приступили к работе ремонтные бригады, прибывшие из других регионов и предприятий, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в Телеграм-канале UKIMET.

"Члены правительства и оперативного штаба осмотрели жилые дома, расположенные на улицах Маметова, Шешембекова, дом культуры "Өнер". Утром 30 ноября 2022 года в Экибастузе для подключения оставшихся без тепла 17 многоквартирных жилых домов по улице Машхура Жусупа приступили к работе ремонтные бригады, прибывшие из других регионов и предприятий Казахстана – Астаны, Павлодара, Караганды, Босшаколя (Kazminerals)", - говорится в сообщении.

Общее число бригад увеличилось с 34 до 42.