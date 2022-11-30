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Авария на ТЭЦ: в Экибастуз прибыли ремонтные бригады из других городов Сегодня, 11:39
366
Сегодня, 11:39
366

Авария на ТЭЦ: в Экибастуз прибыли ремонтные бригады из других городов

В Экибастузе приступили к работе ремонтные бригады, прибывшие из других регионов и предприятий, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в Телеграм-канале UKIMET. 

"Члены правительства и оперативного штаба осмотрели жилые дома, расположенные на улицах Маметова, Шешембекова, дом культуры "Өнер". Утром 30 ноября 2022 года в Экибастузе  для  подключения оставшихся без тепла 17 многоквартирных жилых домов по улице Машхура Жусупа  приступили к работе ремонтные бригады, прибывшие из других регионов и предприятий  Казахстана – Астаны, Павлодара, Караганды, Босшаколя (Kazminerals)", - говорится в сообщении.

Общее число бригад увеличилось с 34 до 42.

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#помощь #Экибастуз #ТЭЦ
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:39
366
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