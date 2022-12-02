В Экибастуз дополнительно направили группировку МЧС

Фото: пресс-служба МЧС РК

МЧС оказывает помощь коммунальным службам в устранении последствий аварии в Экибастузе. В город направили спасателей ДЧС Астаны, Акмолинской, Жамбылской и Карагандинской областей, а также личный состав воинской части 52859, передаёт BaigeNews.kz.

Группировка укомплектована тепловыми пушками, автономными источниками электрического питания, осветительными приборами и средствами связи.

Кроме того, подразделения МЧС предоставили коммунальным службам насосы для откачки воды в местах затопления, помогали в эвакуации детей и пациентов больниц из Экибастуза в Павлодар.

"Проведено распределение сил и средств по аварийным участкам теплосетей. Совместно с коммунальными службами осуществляются работы по отогреву внутриквартальных сетей теплоснабжения. Развёрнуты пункты обогрева коммунальных служб и задействованных организаций", - уточнили в МЧС.



