Считавшийся погибшим при пожаре в алматинском хостеле парень оказался живым

Уроженец Туркестанской области, который был в списке погибших при пожаре в алматинском хостеле, оказался живым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

Об этом сообщил заместитель акима села Дербысек Сарыагашского района.

Амирали Рамазану Батыралиулы 20 лет, парень обучается в одном из медресе Шымкента. В южную столицу он переехал в целях заработка. Выбрал недорогое жильё и остановился в мини-гостинице.

За несколько дней до трагедии, молодой человек вернулся в Сарыагашский район. Родители попросили его вернуться в село, чтобы вместе пройти обследование в Ташкенте. На данный момент Рамазан находится дома вместе с родителями.

"Поздравляю с днём рождения. Теперь будешь отмечать день рождения два раза в год. О тебе сейчас не только одно село, а вся республика шумит. Говорят, что его учителя звонили, мол он не приходит не занятия. Действительно, ты оказывается родился в рубашке. Кто знает, что случилось бы если бы ты остался в этой гостинице",- говорит Рамазану заместитель акима села Дербысек.

Вчера в Казыгуртском районе Туркестанской области похоронили Бейбарыса Алдибека. Ему было всего 20 лет. Парень погиб в алматинском хостеле, где в ночь на 30 ноября произошел пожар. Он отправился в южную столицу, чтобы заработать деньги и помогать финансово своим глухонемым родителям. Обещал родным, что несколько дней приедет домой. Однако, вместо счастливой встречи — горькие слёзы матери по погибшему сыну.

Напомним, трагедия произошла рано утром 30 ноября. В помещении, переоборудованном под хостел, случился пожар. Спастись успели не все постояльцы. Ранее сообщалось о 13 погибших. Среди них студенты алматинских вузов и иностранцы.

Несколько человек пострадали, об их состоянии рассказали медики.

Президент Казахстана выразил соболезнования родным погибших и заверил, что виновные в трагедии будут привлечены к ответственности по закону.

Создана правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий пожара. По факту зарегистрировано уголовное дело по статье 292 УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц". По подозрению в совершении преступления задержан и водворён в ИВС арендатор хостела.

Работает "горячая линия".

Семьям погибших окажут материальную и другую посильную помощь.