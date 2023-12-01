Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела

Спецпрокуроры приступили к расследованию уголовного дела по факту пожара в "Алматы хостел", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генпрокуратуру.



По факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК - "Нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

По поручению генерального прокурора уголовное дело принято в производство специального прокурора.

"Создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников правоохранительных органов. В целях выяснения причин и условий возникновения пожара осуществлён первичный осмотр места происшествия, назначены экспертизы и проводятся иные следственно-оперативные мероприятия. В этот же день прокурорами по подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в ИВС арендатор хостела Мухамедъяров А. В рамках расследования будет дана оценка действиям всех лиц, имевших отношение к функционированию хостела", - сообщили в Генпрокуратуре.

Уголовное дело находится на контроле генерального прокурора.

Напомним, трагедия произошла рано утром 30 ноября. В помещении, переоборудованном под хостел, случился пожар. Спастись успели не все постояльцы, 13 человек погибли. Среди них студенты алматинских вузов и иностранцы.

Несколько человек пострадали, об их состоянии рассказали медики.

Президент Казахстана выразил соболезнования родным погибших и заверил, что виновные в трагедии будут привлечены к ответственности по закону.

Создана правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий пожара. По факту зарегистрировано уголовное дело по статье 292 УК РК.

Работает "горячая линия".

Семьям погибших окажут материальную и другую посильную помощь.