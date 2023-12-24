Сборная Казахстана по футболу заняла пятое место в мировом рейтинге

Пресс-служба ФИФА опубликовала рейтинг команд, которые набрали наибольшее число очков в рейтинге национальных сборных в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на sport24.ru.

Лидером стала сборная Панамы, которая улучшила свой показатель на 83,92 очка, благодаря чему команда поднялась на 20 позиций в рейтинге ФИФА, закончив год на 41-м месте.

Второй результат в мире показала сборная Молдавии — +63,72 очка. Команде удалось совершить значительный скачок в рейтинге ФИФА, поднявшись на 19 позиций. Сейчас сборная Молдавии занимает 155-е место.

Пятый результат в мире и второй в зоне УЕФА показал Казахстан — +52,07 очка. Как итог — 100-е место в рейтинге ФИФА.