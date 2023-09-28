Саясат Нурбек рассказал, как будет развиваться казахстанская наука

Приоритетные направления развития науки на 2024-2026 годы утверждены в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"Казахстан вошел в ТОП-3 инновационных экономик региона “Центральная и Южная Азия” после Индии и Ирана. Министерствам цифрового развития, науки и высшего образования следует продолжать работу по созданию необходимых условий для ученых и развитию инфраструктуры, чтобы наши позиции на мировой арене улучшались", — сказал Алихан Смаилов.

Глава Миннауки Саясат Нурбек сообщил, что с учетом международного опыта, в частности, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Малайзии, Испании и других стран, а также стратегических задач, обозначенных Главой государства в Послании народу и других программных документах, выработано шесть приоритетных направлений развития науки на ближайшие годы. Отдельно будет выделено направление по вопросам обеспечения национальной безопасности.

Данный список выглядит следующим образом: "Экология, окружающая среда и рациональное природопользование", "Энергия, передовые материалы и транспорт", "Передовое производство, цифровые и космические технологии", "Интеллектуальный потенциал страны", "Наука о жизни и здоровье" и "Устойчивое развитие агропромышленного комплекса". В свою очередь, каждое из направлений содержит от 8 до 18 подразделов.

"В целом в рамках обозначенных приоритетов будет уделено внимание вопросам рационального использования водных ресурсов, сохранения качества почв, обеспечения энергетической безопасности (включая теплоэнергетику), снижения выбросов парниковых газов и развития возобновляемых источников. Планируется поддерживать исследования в сферах строительства, машиностроения, промышленности, транспортных технологий, робототехники, искусственного интеллекта, создания новых материалов, телекоммуникаций, медицины, фармацевтики, животноводства, земледелия, переработки и хранения сельхозпродукции и сырья, производства пищевых продуктов и т.д. Предусматриваются также фундаментальные и прикладные исследования в области естественных наук", - говорится в сообщении.

Кроме того, на заседании рассмотрены вопросы распределения объемов финансирования по приоритетным направлениям на 2024-2026 годы и реализации научно-технических заданий.