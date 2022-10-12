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t.me/KZgovernment Вчера, 20:25
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Фото: t.me/KZgovernment

Самолёт Александра Лукашенко приземлился в Астане

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прибыл в Астану для участия в запланированных международных мероприятиях, передаёт BaigeNews.kz.

В аэропорту столицы его встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов.

В Астане Александр Лукашенко примет участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в качестве главы государства – наблюдателя СВМДА и заседании Совета глав государств СНГ.

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#политика #Александр Лукашенко #СВМДА
Журналист
Вчера, 20:25
625
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