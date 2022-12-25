Рыбакина выиграла турнир World Tennis League в Дубае

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Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина стала победительницей выставочного турнира World Tennis League (WTL), который состоялся в Дубае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Рыбакина выступала на турнире за команду Hawks, за которую также играли Александр Зверев, Доминик Тим и Анастасия Павлюченкова.

Отметим, что на этом турнире чемпионка "Уимблдона-2022" не проиграла ни одного матча. Сначала Елена обыграла пятую ракетку мира Арину Соболенко, затем четвёртую ракетку планеты Каролин Гарсию и в заключительной игре нанесла сокрушительное поражение лидеру мирового рейтинга WTA Иге Швёнтек.