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ktf.kz Сегодня, 12:02
346
Сегодня, 12:02
346
Фото: ktf.kz

Рыбакина выиграла турнир World Tennis League в Дубае

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина стала победительницей выставочного турнира World Tennis League (WTL), который состоялся в Дубае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Рыбакина выступала на турнире за команду Hawks, за которую также играли Александр Зверев, Доминик Тим и Анастасия Павлюченкова. 

Отметим, что на этом турнире чемпионка "Уимблдона-2022" не проиграла ни одного матча. Сначала Елена обыграла пятую ракетку мира Арину Соболенко, затем четвёртую ракетку планеты Каролин Гарсию и в заключительной игре нанесла сокрушительное поражение лидеру мирового рейтинга WTA Иге Швёнтек.

 

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#Елена Рыбакина #теннис #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:02
346
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