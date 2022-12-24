Рыбакина разгромила первую ракетку мира

Фото: ktf.kz

Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина уверенно обыграла первую ракетку мира рейтинга WTA, польку Игу Свёнтек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Встреча состоялась в финале выставочного турнира World Tennis League в Дубае со счётом 6:3, 6:1

Таким образом, команда "Хоукс", где играет Рыбакина повела в счёте у команды "Кайтс" - 11:4.

Рыбакина на турнире в ОАЭ одержала победы во всех матчах: сначала обыграла пятую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси — 0:6, 6:1, 10:6, затем в паре со Зверевым переиграла Оже-Альяссима из Канады и Саню Мирзу из Индии — 7:5, 3:6, 10:5, а накануне расправилась с четвертой ракеткой мира — француженкой Каролин Гарсией - 7:5, 6:1.