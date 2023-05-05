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кадр из видео Сегодня, 11:21
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Сегодня, 11:21
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Фото: кадр из видео

Руководство управления земельных отношений Шымкента подозревают в коррупции

Сотрудники Антикоррупционной службы Шымкента расследуют ряд уголовных дел в отношении руководящего состава управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города, передаёт BaigeNews.kz
"Руководитель управления подозревается в получении взяток в размере от 200 тысяч до 800 тысяч тенге от начальников отделов за общее покровительство при выполнении ими служебных обязанностей. Его заместитель и начальник отдела подозреваются в получении в группе лиц по предварительному сговору взятки в размере пяти миллионов тенге от предпринимателя за беспрепятственное производство оплаты бюджетных средств при государственном изъятии земельного участка", - написал руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции по городу Шымкент Даурен Ергарин на своей странице в Facebook.
Судом в отношении подозреваемых лиц санкционированы меры пресечения. Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
Видео: пресс-службы Антикора города Шымкента
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Сегодня, 11:21
45
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