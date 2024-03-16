Рота казахстанских миротворцев прибыла на Голанские высоты

Военнослужащие Вооруженных сил совершили перелет с территории Казахстана в столицу Сирии Дамаск, откуда маршем на автомобильной технике добрались до миротворческой базы Фауар, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Министерстве обороны РК, в расположение базы также доставлена военная техника и имущество, предназначенное для выполнения задач по поддержанию режима прекращения огня между противоборствующими сторонами. Казахстанский отряд состоит из 139 военнослужащих.

Личный состав национального контингента занимается размещением и обустройством. Штаб роты проводит работу по приемке дел и уточнению функционала роты резерва командующего миссией "Силы ООН по наблюдению за разъединением".

"Все идёт по плану. В воскресенье проведём занятия с личным составом по содержанию задач, стоящих перед миротворцами, а в понедельник уже начнем их практическую отработку", – уточнил командир казахстанского миротворческого контингента подполковник Жигер Аипов.

Участие в миротворческих миссиях – важный компонент обучения, способствующий повышению боевой выучки военнослужащих. Особенность этой миссии – в самостоятельности. Раньше казахстанский миротворческий контингент проходил службу в составе подразделений других стран.

Подразделение оснащено бронированными колесными машинами, КамАЗами, микроавтобусом и внедорожниками, необходимыми для патрулирования в зонах ответственности, организации блокпостов, охраны миротворческой базы и обеспечения соблюдения мирных договоренностей.