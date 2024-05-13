Дорогу из Атырау в Уральск затопило паводковыми водами

13 мая в 09.45 на 3-5 км автомобильной дороге местного значения по направлению Индербор - Уральск от скопившейся паводковой воды произошел перелив, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС в Атырауской области.

"Движение для всех видов автотранспорта на данном участке приостановлено. Для автомобилистов, следующих в город Уральск имеется альтернативная дорога через село Махамбет", - говорится в сообщении.

Отметим, что общая протяженность въездной автомобильной дороги в поселок Индербор составляет 7 км.