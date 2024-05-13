  • 13 Мая, 15:15
  • BAIGENEWS

Дорогу из Атырау в Уральск затопило паводковыми водами

Сегодня, 14:55
АВТОР
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скриншот Сегодня, 14:55
Сегодня, 14:55
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Фото: скриншот

13 мая в 09.45 на 3-5 км автомобильной дороге местного значения по направлению Индербор - Уральск от скопившейся паводковой воды произошел перелив, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС в Атырауской области.

"Движение для всех видов автотранспорта на данном участке приостановлено. Для автомобилистов, следующих в город Уральск имеется альтернативная дорога через село Махамбет", - говорится в сообщении.

Отметим, что общая протяженность въездной автомобильной дороги в поселок Индербор составляет 7 км.

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