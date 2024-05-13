Облицовка здания рухнула на ребёнка в Астане

Фасад жилого дома упал на 11-летнего ребёнка, выходящего из подъезда в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметили в управлении здравоохранения Астаны, у ребёнка была обнаружена ушибленно-точечная рана, без кровотечения. Общее состояние удовлетворительное.