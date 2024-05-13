  • 13 Мая, 15:15
  • BAIGENEWS

Облицовка здания рухнула на ребёнка в Астане

Сегодня, 14:40
АВТОР
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скриншот Сегодня, 14:40
Сегодня, 14:40
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Фото: скриншот

Фасад жилого дома упал на 11-летнего ребёнка, выходящего из подъезда в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметили в управлении здравоохранения Астаны, у ребёнка была обнаружена ушибленно-точечная рана, без кровотечения. Общее состояние удовлетворительное.

"12 мая текущего года в травматологический пункт Многопрофильной городской детской больницы №2 обратился мальчик 2013 года рождения с жалобами на наличие раны в височной части головы.
Ребенок направлен на амбулаторное наблюдение у хирурга, даны соответствующие рекомендации", - говорится в сообщении.

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