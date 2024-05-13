Облицовка здания рухнула на ребёнка в Астане
Сегодня, 14:40
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Сегодня, 14:40Сегодня, 14:40
89Фото: скриншот
Фасад жилого дома упал на 11-летнего ребёнка, выходящего из подъезда в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
Как отметили в управлении здравоохранения Астаны, у ребёнка была обнаружена ушибленно-точечная рана, без кровотечения. Общее состояние удовлетворительное.
"12 мая текущего года в травматологический пункт Многопрофильной городской детской больницы №2 обратился мальчик 2013 года рождения с жалобами на наличие раны в височной части головы.
Ребенок направлен на амбулаторное наблюдение у хирурга, даны соответствующие рекомендации", - говорится в сообщении.
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