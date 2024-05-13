Елена Рыбакина ослабила свои позиции в мировых рейтингах

Tennisuptodate.com отметил, что казахстанская теннисистка Елена Рыбакина значительно ослабила свои позиции в мировых рейтингах после отказа от защиты титула на турнире в Риме (Италия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Напомним, четвертая ракетка мира снялась с турнира незадолго до своего первого матча из-за проблем со здоровьем.

Казахстанская теннисистка занимает второе место в рейтинге чемпионской гонки WTA, уступая лишь Иге Швентек, но трижды в этом сезоне снималась с соревнований, что отдалило ее от борьбы за первую строчку.