Елена Рыбакина ослабила свои позиции в мировых рейтингах
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Tennisuptodate.com отметил, что казахстанская теннисистка Елена Рыбакина значительно ослабила свои позиции в мировых рейтингах после отказа от защиты титула на турнире в Риме (Италия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Напомним, четвертая ракетка мира снялась с турнира незадолго до своего первого матча из-за проблем со здоровьем.
Казахстанская теннисистка занимает второе место в рейтинге чемпионской гонки WTA, уступая лишь Иге Швентек, но трижды в этом сезоне снималась с соревнований, что отдалило ее от борьбы за первую строчку.
"Ее последний отказ произошел незадолго до ее участия в Открытом чемпионате Рима, где она защищала свой титул 2023 года. Рыбакина потеряет 1000 очков после того, как проблемы со здоровьем не позволили ей выступить на этом турнире. Она снялась с него всего за час до запланированного дебютного матча против румынки Ирины Бегу.
Чемпионка Уимблдона 2022 года упустила несколько возможностей заработать очки из-за травм. Она снялась с турнира WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships перед четвертьфиналом, где ей предстояло сразиться с Жасмин Паолини (в итоге ставшей чемпионкой турнира). Две недели спустя Рыбакина также пропустила турнир в Индиан-Уэллсе, что привело к потере 1000 очков, так как она должна была защитить титул 2023 года. Таким образом, ей пришлось отказаться от участия в трех турнирах WTA 1000, в двух из которых она защищала титулы", — пишет издание.
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