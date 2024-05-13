Могут ли новые ипотечные программы привести к росту цен на жильё в Казахстане

Управляющий директор - директор филиала АО "Отбасы банк" Жансултан Матай на брифинге в СЦК рассказал, повлияет ли запуск новых ипотечных программ в Казахстане на стоимость жилья, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Жансултан Матай разъяснил механизм рассмотрения заявок.

"Все жилье по данной программе, жилые дома будут согласовываться со специалистами "Отбасы банка", то есть строительные компании будут направлять нам стоимость жилья, которую они хотели бы продать по программе "Отау" и "Наурыз". Наши специалисты проверят, соответствуют ли их цены рыночным, не завышены ли они. И если они будут высокими, скажут: " Извините, ваши цены выше той, что заложена в нашей программе. Мы не можем их принять". И если стройкомпании согласятся (снизить - Прим.ред.), то они будут включены в портал - на сегодня там 8 тыс. квартир, и когда включат, то строительная компания получит обязательство до конца года не повышать цены. Это один из механизмов, не допускать необоснованного роста цен на рынке жилья", - сказал он.

При этом он отметил, что в прошлом году всего было выдано в Казахстане около 360 тысяч ипотечных займов. Из них всего 68 тыс "Отбасы банк" или 18-20% от количества ежегодных займов.

"По программе "Отау" ожидается, что будет выдано всего 8 тыс до конца года, это всего лишь 2%. Думаю, что такой минимальный процент не окажет влияние на рост цен", - резюмировал спикер.

Ранее сообщалось, управляющий директор-директор филиала АО "Отбасы банка" Жансултан Матай на брифинге в СЦК озвучил сроки приема заявок по новой жилищной программе "Наурыз".