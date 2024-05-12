Мужчину избили трубой на глазах у прохожих в Карагандинской области

В поселке Кушокы Карагандинской области сняли на видео жестокое избиение мужчины, произошедшее днем во дворе многоквартирного дома, передает BaigeNews.kz.

Видео избиения появилось в социальных сетях. Разъяренный мужчина наносит другому удары металлической трубой. Все происходит днем во дворе многоэтажки на глазах у прохожих.

Произошедшее прокомментировала пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.

"За совершение хулиганских действий во дворе многоквартирного дома в поселке Кушокы Бухар-Жырауского района полицей установлен и задержан 28-летний мужчина. Выяснилось, что стороны хулиганских действий являются братьями. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование", — отмечается в комментарии ДП Карагандинской области.