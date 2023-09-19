Ризабек Айтмукан: Теперь моя цель – завоевание медалей на Олимпийских играх

Ризабек Айтмукан – первый казахский борец, ставший чемпионом мира по вольной борьбе, передаёт BaigeNews.kz.

Отметим, 19-летний Ризабек Айтмукан завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Сербии, став лучшим в весовой категории до 92 килограммов. В финальной схватке он оказался сильнее Османа Нурмагомедова из Азербайджана и победил соперника со счетом 5:2.

Таким образом, как сообщили в дирекции развития спорта министерства туризма и спорта РК, он стал первым и самым молодым казахстанским борцом, завоевавшим золото по вольной борьбе на чемпионате мира. До этого дня на счету наших борцов было 17 медалей. Пять из них серебряные, 12-бронзовые.

"Большое спасибо всем кто болел за меня. Это результат 9 летней тренировки. Это одно из моих последних соревнований в весе до 92 кг. Со следующего соревнования я перейду к весу до 97 кг, входящему в олимпийскую программу. Теперь моя цель – завоевание медалей на Олимпийских играх",- сказал спортсмен.

Сейчас в копилке сборной Казахстана по вольной борьбе есть 2 медали ЧМ в Белграде. Вчера Азамат Даулетбеков (86 кг) вместе с бронзовой медалью завоевал путевку на Парижскую Олимпиаду.

"Сегодня радостный день для нашей страны. Ризабек завоевал золото чемпионата мира, который до этого не было в нашей копилке. Ризабек этим порадовал всех наших болельщиков. Уверен, что еще все впереди", - сказал президент федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана Даулет Турлыханов.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил с победой чемпиона мира по вольной борьбе Ризабека Айтмукана.