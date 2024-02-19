Режим ЧС в Кокпектинском районе: высота сугробов достигает 1 метра

По данным районной метеостанции, высота снежного покрова составляет 95 см. Высота снежного покрова в горной местности и в некоторых населенных пунктах составляет 1,5 м, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат области Абай.

По информации акимата области, на сегодняшний день полностью очищены от снега автомобильные дороги республиканского значения "Омск-Майкапшагай", областного значения "Кокпекты-Васильевская переправа" и районного значения "Улкенбокен-Кокжайык – Улгилималшы", "Преображенка-Теректы-Шугулбай" и "Кокпекты – Бигаш", "Көкпекті -Ақтас-Толағай, Көкпекті-Ұзынбұлақ".

В настоящее время от снега очищается подъезд к селу Ажа и Бигаш-Егинбулак. На данный момент на указанных участках дороги работают 14 единиц техники и 22 человека. В районе полностью подготовлены эвакуационные пункты.

Напомним, по данным национального аператора, движение ограничено на 15 участках республиканских трасс в восьми регионах страны

Из-за последствий непогоды в Кокпектинском районе области Абай ввели режим ЧС. Для спасения оказавшихся в снежном плену граждан привлекли военнослужащих.

В связи с ухудшением погодных условий на дорогах республиканского значения вице-министр транспорта РК Сатжан Аблалиев записал видеообращение к казахстанцам.