Режим ЧС планируют вводить в Казахстане в случае наплыва иностранцев в поисках убежища

Фото: BaigeNews.kz/Алена Фомина

В Казахстане планируют вводить режим чрезвычайной ситуации социального характера при массовом пересечении госграницы иностранцев с территорий сопредельных государств, ищущих убежище. Об этом говорится в проекте постановления министерства труда и социальной защиты населения, опубликованном на портале "Открытые НПА". В документе прописаны правила определения пунктов временного поселения.

Согласно проекту, в Казахстане планируют вводить чрезвычайное положение социального характера при массовом переходе лиц Государственной границы, ищущих убежище с территорий сопредельных государств. Поясняется, что ЧС будет вводиться для обеспечения безопасности, защиты прав и свобод человека, защиты конституционного строя страны.

"Чрезвычайное положение на всей территории Республики Казахстан или в отдельных её местностях вводится президентом Республики Казахстан соответствующим указом после официальных консультаций с премьер-министром и председателями палат парламента Республики Казахстан с незамедлительным информированием парламента Республики Казахстан. Чрезвычайное положение вводится в случае невозможности урегулирования сложившейся ситуации применением иных мер", - говорится в документе.

При этом авторы документа поясняют, что правовой режим чрезвычайной ситуации социального характера представляет собой особый режим экстренного реагирования и функционирования государственных органов, осуществляющих предупреждение и ликвидацию чрезвычайных обстоятельств социального характера, и допускает установление отдельных временных ограничений прав и свобод физических и юридических лиц с возложением на них дополнительных обязанностей. Координировать работу систем экстренного реагирования и управления во время ЧС будет оперативный штаб.Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций социального характера создаются постоянно действующие республиканский и региональные (областные, городов республиканского значения, столицы) оперативные штабы. Их решения являются обязательными для исполнения.

Пункты временного поселения при массовом притоке лиц будут определять региональные оперативные штабы по согласованию с республиканским оперативным штабом.

Срок действия чрезвычайного положения, вводимого на всей территории Республики Казахстан, не может превышать 30 суток, а вводимого

в ее отдельных местностях - 60 суток. По истечении срока, на который вводилось ЧС, оно считается прекращённым.

При не устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного положения, президент Республики Казахстан вправе продлить его действие в пределах сроков. При введении чрезвычайного положения на всей территории Республики Казахстан или в отдельных её местностях финансирование проводимых мероприятий по обеспечению режима чрезвычайного положения осуществляется за счёт средств резерва правительства и резервов местных исполнительных органов. Президент вправе отменить чрезвычайное положение полностью или частично до истечения срока, на который оно введено, если устранены обстоятельства, послужившие основанием для его введения.

При массовом притоке лиц, ищущих убежище, местные исполнительные органы по согласованию с органами внутренних дел, гражданской защиты, здравоохранения и национальной безопасности в местах наиболее вероятного массового притока иностранцев (беженцев) определяют места фильтрационных пунктов, палаточных и стационарных лагерей, а также пункты временного поселения при массовом притоке лиц, ищущих убежище.

Для организации фильтрационных пунктов, палаточных и стационарных лагерей могут использоваться различные здания и сооружения, имеющие соответствующую структуру, подготовленную для первоначального жизнеобеспечения (санатории, дома отдыха, пансионаты, детские сады, школы, интернаты и т.д.). При недостаточном количестве имеющихся оборудования для первоочередного жизнеобеспечения лиц, ищущих убежище, возможны к использованию служебно-бытовые помещения, клубы.

В фильтрационных пункта, палаточных и стационарных лагерях будут: встречать и вести учёт прибывших лиц; организовывать их размещение и первоочередное жизнеобеспечение; оказывать медицинскую помощь; проводить инструктаж и информировать; оформлять документы на передвижение; при необходимости будут оборудованы комната матери и ребёнка.

Организацию регистрации и учёта при приёме и размещения лиц, ищущих убежище, осуществляет органы внутренних дел и национальной безопасности. Поддерживать порядок в пунктах временного поселения будет комендантская служба.

Пункты временного поселения будут развёрнуты в районах, имеющих устойчивые источники водоснабжения, электроснабжения, вблизи железной и автомобильной дороги.

В таких пунктах будет организовано трёхразовое питание. Также в них будут работать парикмахерские, пункты выдачи и бытового обслуживания.