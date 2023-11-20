Режим ЧС объявят в Павлодарской области

Режим ЧС решили объявить в городах и девяти районах Павлодарской области, сильнее всего пострадавших от ураганного ветра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

Акиматами городов и районов проведены заседания комиссий по ЧС. Решение об объявлении чрезвычайной ситуации местного масштаба природного характера принято.

В ближайшее время в области определят подрядчиков, которые займутся восстановлением пострадавших соцобъектов. Тянуть с этим не будут - приближаются холода. Об этом сообщил первый заместитель акима области Серик Батыргужинов.

Всего по области во время урагана полностью или частично сорвало кровлю с 83 социальных объектов. В основном пострадали объекты образования – 61 здание, 10 объектов здравоохранения, девять объектов культуры и три спортивных объекта.

Пострадали также объекты бизнеса, частные дома и 63 многоэтажки, из них в Павлодаре – 16, в Экибастузе – 43, в Аксу - три, в Коктобе – одна.

По области произошло 246 аварийных отключений электроэнергии, без электричества остались больше 70 тысяч человек. Последствия до сих пор устраняют. Все еще остаются без света 28 сёл в четырех районах Павлодарской области.

Как сообщил Серик Батыргужинов, не пострадали во время урагана Иртышский, Железинский, Актогайский районы и район Теренколь. Здесь ЧС объявлять не станут.

По данным метеостанций, сильнее всего непогода ударила по Баянаульскому району. Здесь скорость ветра достигала 37 метров секунду, в Экибастузе и Павлодаре – 29 метров в секунду, в Аксу – 32 метра в секунду, в районе Аккулы – 35 метров в секунду.

Жители, чьё имущество пострадало от ураганного ветра, могут рассчитывать на возмещение. Для этого в течение 30 дней после объявления ЧС необходимо представить заявление о возмещении ущерба в местный исполнительный орган, после должна быть проведена оценка ущерба. Решение примет специальная комиссия.

Режим ЧС также объявили в Карагандинской области.