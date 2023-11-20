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В Карагандинской области объявлен режим ЧС

Сегодня, 12:10
АВТОР
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keramoplast.com.ua Сегодня, 12:10
Сегодня, 12:10
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Фото: keramoplast.com.ua

В Карагандинской области жителям пострадавших от урагана домов помогут с восстановлением. Власти объявят режим ЧС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz

По информации пресс-службы городского акимата, для восстановления последствий урагана, в карагандинском регионе объявят ЧС областного масштаба.

"В рамках ЧС мы сможем восстановить поврежденные кровли многоквартирных жилых домов", - сообщили в акимате.

Глава региона Ермаганбет Булекпаев на аппаратном совещании поручил в максимально короткие сроки разобраться с последствиями.

Напомним, что 18 и 19 ноября порывами шквального ветра (более 20 м/с) были сорваны и повреждены кровли и облицовки 61 здания. Жертв и пострадавших нет.

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