В Карагандинской области объявлен режим ЧС
Сегодня, 12:10
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Сегодня, 12:10Сегодня, 12:10
138Фото: keramoplast.com.ua
В Карагандинской области жителям пострадавших от урагана домов помогут с восстановлением. Власти объявят режим ЧС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz
По информации пресс-службы городского акимата, для восстановления последствий урагана, в карагандинском регионе объявят ЧС областного масштаба.
"В рамках ЧС мы сможем восстановить поврежденные кровли многоквартирных жилых домов", - сообщили в акимате.
Глава региона Ермаганбет Булекпаев на аппаратном совещании поручил в максимально короткие сроки разобраться с последствиями.
Напомним, что 18 и 19 ноября порывами шквального ветра (более 20 м/с) были сорваны и повреждены кровли и облицовки 61 здания. Жертв и пострадавших нет.
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