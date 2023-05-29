Релокация: какие иностранные компании уже переехали в Казахстан

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Замминистра иностранных дел РК Алмас Айдаров сообщил о прогрессе в работе по привлечению иностранных компаний в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Ведётся большая работа по релокации компаний, официально заявивших свой уход из РФ. На сегодня 401 компании, которыми мы заинтересованы по переезду в Казахстан, отправили приглашения. Наши послы встречаются с головными компаниями. 67 компаний положительно нам ответили, по ним работа ведётся, по 25 компаниям релокация завершена. 38 стран участвуют в этом, в основном Германия, США, Швейцария и Япония", - сказал Айдаров на правчасе в сенате.

Он назвал компании, которые уже релоцировались в нашу страну.