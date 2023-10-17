Регистрировать мопеды и обязать получать права на них предлагают в Казахстане

Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана предлагают официально регистрировать все мопеды, на которых ездят жители страны. Если инициированные народными избранниками поправки в законодательство будут приняты, владельцы этих транспортных средств должны будут получать права на управление ими. Об этом корреспонденту BaigeNews.kz сообщили в МВД республики.

Насколько сегодня безопасны мопеды и скутеры, удаётся ли их водителям бороться за своё "место под солнцем" на дорогах, и не доставляют ли они хлопот пешеходам?

Экономно, удобно, но…

Жительница Павлодара Альмира Мерген - водитель мопеда. Девушка говорит, что для неё пользоваться таким транспортным средством очень удобно. Ездит на нём каждый день. Скутер, по словам Альмиры, подпитывается от электрической зарядки.

"Очень удобно ездить в магазин. Ведь в супермаркете берёшь не только хлеб и молоко, хочется приобрести побольше продуктов, чтобы много раз не возвращаться. Когда нет мопеда, идёшь с тяжёлыми пакетами. Я живу на окраине города, ближайший магазин находится далеко. А со скутером комфортно: набрал продуктов, положил их в корзину и поехал", - рассказывает Альмира.

Ещё одно преимущество мотоскутера – экономия денег, признаётся собеседница. Постоянная езда на такси "бьёт по карману". Особенно в дождь, когда таксопарки поднимают цены исключительно из-за повышенного спроса, связанного с непогодой. Альмира на своём мопеде, не пользуясь такси, сберегла немало средств. Купила она его за 285 000 тенге в Алматы.

"Третий плюс данного транспортного средства – вы экономите время на дорогу по сравнению с пешим ходом или ожиданием того же такси. Сели на свой мопед и поехали", - добавляет она.

А вот недостаток мопеда заключается в том, что порой не хватает заряда его аккумулятора. Поэтому нужно постоянно брать с собой зарядное устройство (блок питания). Если уехать на дальнюю дистанцию, и потратится весь заряд аккумулятора, на обратной дороге мопед будет ехать намного медленнее. Но, если есть, где зарядиться, тогда путь займёт немного времени.

"Другой недостаток мопеда в наших условиях - в Павлодаре не везде правильно кладут бордюры. Там, где можно было бы въехать на тротуар с проезжей части, бордюр не "утоплен" в асфальт, а представляет собой высокую преграду, поэтому ты вынужден объезжать такой участок дороги", - констатирует Альмира.

Ещё один минус – на мопеде не согреешься. На таком транспорте удобно ездить весной, летом и тёплой осенью. Когда холодает, ветра, осадки и мороз заставят пересесть с него на автомобиль.

"Передвигаться на мопеде по дорогам очень опасно, потому что в Павлодаре попадается много лихачей, которые ездят неадекватно, могут сбить или специально проехать рядом и напугать тебя. Я езжу там, где ходят люди - по тротуарам. Так безопаснее для меня. Я пробовала передвигаться по краю проезжей части, и это оказалось рискованно", - признаётся Мерген.

Она считает, что было бы хорошо, если бы в Павлодаре сделали специальные дорожки для велосипедов, мопедов и самокатов. Пока в городе есть только одна такая выделенная полоса – на проспекте Назарбаева. Остальные дороги узки, и по ним проехать не удастся: сразу задавят.

"Мопед тяжелее велосипедов и даже скутеров, весит 50-55 килограммов. Двигаться он начинает, когда вы крутите ручку вперёд. Заводится с ключа, оснащён сигнализацией, его можно включать нажатием кнопок. Максимальная скорость (их у него три), которую может развить мой мопед, 50 километров в час. В ночное время важно, чтобы горели все его фары и, когда нужно, поворотники, чтобы вас видели на дороге. Обязательно следует надевать шлем", - даёт советы девушка.

По её словам, электромопеды бывают разными. "Железный конь" Альмиры способен возить человека массой до 120 килограммов. Те, что – для тяжеловесов, отличаются более крупными колёсами и длинным рулём.

"Летом я наблюдала, что в парках сдают в аренду электромопеды. От моего они отличаются тем, что могут разогнаться максимум только до 36 километров в час, и вообще они ниже. Сидеть на них мне неудобно: ноги торчат, как у кузнечика. В моём вы сидите удобно, поставив ноги под прямым углом", - улыбается она.

Сбил и попытался скрыться

К слову, о безопасности водителей скутеров. Некоторое время назад в Павлодаре скутериста сбил полицейский. И не просто сбил, а попытался скрыться с места происшествия. Потерпевшим оказался Владимир Щербаков. Он получил черепно-мозговую траву и переломы, затем перенёс несколько оперативных вмешательств.

"Водитель машины марки "ВАЗ-21240" при совершении манёвра поворот налево, не уступив дорогу, совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении скутером. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скутера с травмами госпитализирован. Данный факт зарегистрирован. Транспортные средства водворены на специализированную штрафную стоянку. По факту ДТП полицией проводится расследование", - отреагировали тогда в пресс-службе департамента полиции региона.

В социальные сети попало видео, на кадрах которого видно, как сбивший молодого человека страж порядка убегает от других полицейских, прибывших на место аварии. Реакция подписчиков не заставила себя долго ждать.

"Парнишка, которого сбили, не нарушал ПДД. Он выполнял свою работу. Является опекуном для младших, родителей нет. Кто его здоровье восстановит? Пьяный полицейский, который считал, что ему все дозволено?", - написал один из комментаторов. "Хорошо, что поймали. В Америке бы просто пристрелили", - отметил другой. "Самокатчиков и скутеристов надо наказывать. Правила не соблюдают", - добавил третий. "Конечно, печально. Выздоровления. Но до людей не доходит: и с детьми по двое (те же мамаши) ездят, и посреди дороги, когда по краю должен. А в вечернее время вообще их не вино, так как никаких огней, габаритов на них нет. Считаю, в вечернее время вообще запретить езду по дороге. Это опасно. Самокаты и мопеды не оснащены отражателями, потом случается очень печальная история", - поделилась мнением четвёртая.

Позже в департаменте полиции сообщили, что страж порядка, сбивший водителя скутера, попал под домашний арест. Вместе с расследованием о нарушении ПДД при управлении транспортом в состоянии опьянения, ДП устроило ещё и расследование служебное. Сотрудник полиции после рассмотрения этого случая на дисциплинарной комиссии за совершение проступка, дискредитирующего правоохранительный орган, был уволен.

Кроме того, освободили от должностей несколько его руководителей. Другие остались с дисциплинарными взысканиями.

21 жертва в ДТП с мопедами

За восемь месяцев 2023 года в Казахстане зарегистрировано 8 253 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 1 468 человек и 10 448 были травмированы, сообщили корреспонденту BaigeNews.kz в Комитете административной полиции. По сравнению с тем же периодом прошлого года, количество аварий снизилось на 13 процентов, а погибших - на один процент, травмированных - на 16 процентов.

"По результатам проведённой работы в сфере обеспечения дорожной безопасности было сохранено порядка 2 000 жизней наших граждан. С участием мопедов зарегистрировано 320 ДТП, погиб 21 человек, травмировано 333", - сообщила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции (КАП) МВД РК Актоты Боранова.

Спикер отметила, что сейчас в министерстве рассматривают поправки в законодательство, которые предложили депутаты мажилиса.

"Изменения касаются того, чтобы взять на регистрацию все мопеды. Сейчас у нас нет информации о том, сколько мопедов используется в республике. Если мажилис примет предложенные поправки в законодательство, то все мопеды мы будем регистрировать. И уже после регистрации для управления такими транспортными средствами будут нужны водительские удостоверения подкатегории А1. И будет необходимо сдавать экзамены", - заявила Боранова.

Сейчас, если объём двигателя мопеда или скутера не превышает 50 кубических сантиметров, и он не разгоняется больше, чем на 50 километров в час, владельцу не нужно регистрировать транспортное средство в госорганах, как мотоцикл или автомобиль.

"Из-за того, что мопеды не регистрируются в уполномоченном государственном органе, их владельцам не нужны водительские удостоверения. К мопедам, кстати, приравниваются велосипеды с электрическим двигателем, скутеры", - разъяснила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции (КАП) МВД РК.

Она напомнила: то, как следует ездить на таких видах транспорта, прописано в правилах дорожного движения и Законе "О дорожном движении". Там говорится, например, что велосипеды, мопеды, электросамокаты, скутеры могут передвигаться по краю проезжей части, автобусной полосе, велодорожкам. Передвигаться по тротуарам на мопедах запрещено. За такую езду предусмотрена ответственность.

"Если при надзоре за соблюдением действующих Правил дорожного движения мы выявляем нарушения ПДД, то привлекаем водителей к ответственности по статье 615 Кодекса об административных правонарушениях", - подчеркнула она.

В МВД признали, что для мопедов вообще-то необходима дополнительная инфраструктура - больше велодорожек и велополос. Их сегодня почти нет в регионаньных центрах за исключением Астаны и Алматы.