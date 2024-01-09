Разыскиваемого за убийство мужчину задержали в Павлодарской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Гражданина Таджикистана, которого в России разыскивали по делу об убийстве, задержали в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Согласно документам уголовного дела, в России мужчину объявили в розыск. Постановлением центрального районного суда Челябинска в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных подпунктами"ж", "и" части 2 статьи 105 “Убийство, совершенное группой лиц, из хулиганских побуждений”, части 2 статьи 213 "Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору” Уголовного кодекса Российской Федерации. Сотрудниками отдела специального учета СИЗО подготовлены необходимые документы. В настоящее время подозреваемый содержится под экстрадиционным арестом в РГУ "Учреждение № 63” Павлодарской области", – рассказал начальник учреждения №63 Павлодара Берик Рахимов.
В полиции отметили, что правовое сотрудничество в сфере экстрадиции между Казахстаном и Россией осуществляется на основании Конвенции “О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам” от 07.10.2002 года - государства несут взаимные обязательства по выдаче лиц, находящихся в розыске за преступления, влекущие выдачу.
Также ведомстве сообщили, что мужчина - гражданин Таджикистана, поэтому ничто не препятствует его выдаче. В ближайшее время он будет этапирован в РФ для проведения дальнейших следственных действий и решения суда.
Самое читаемое
- Восьмилетняя девочка рассказала об истязаниях опекуна в Алматинской области
- Завершено расследование дела об убийстве Салтанат Нукеновой
- Катались на капоте: 17-летняя девушка погибла в ЗКО
- Ветерана привлекли к поиску провалившегося автобуса со спасателями в Павлодарской области
- Трагедия на "Майкаинзолото": провалившийся под землю автобус предположительно нашли