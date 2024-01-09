Разыскиваемого за убийство мужчину задержали в Павлодарской области

Гражданина Таджикистана, которого в России разыскивали по делу об убийстве, задержали в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Согласно документам уголовного дела, в России мужчину объявили в розыск. Постановлением центрального районного суда Челябинска в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных подпунктами"ж", "и" части 2 статьи 105 “Убийство, совершенное группой лиц, из хулиганских побуждений”, части 2 статьи 213 "Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору” Уголовного кодекса Российской Федерации. Сотрудниками отдела специального учета СИЗО подготовлены необходимые документы. В настоящее время подозреваемый содержится под экстрадиционным арестом в РГУ "Учреждение № 63” Павлодарской области", – рассказал начальник учреждения №63 Павлодара Берик Рахимов.

В полиции отметили, что правовое сотрудничество в сфере экстрадиции между Казахстаном и Россией осуществляется на основании Конвенции “О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам” от 07.10.2002 года - государства несут взаимные обязательства по выдаче лиц, находящихся в розыске за преступления, влекущие выдачу.

Также ведомстве сообщили, что мужчина - гражданин Таджикистана, поэтому ничто не препятствует его выдаче. В ближайшее время он будет этапирован в РФ для проведения дальнейших следственных действий и решения суда.