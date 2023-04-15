Более 700 авто сопроводили акмолинские полицейские по заснеженным трассам

Пять автоколонн общей численностью более 700 грузовых и легковых машин сопроводили акмолинские полицейские до пунктов назначения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"Подразделения батальона и пристоличной роты патрульной полиции совместно с дорожно-коммунальными службами, обеспечили организованное сопровождение колонн автомашин, оставшихся на трассе в связи с закрытием автодорог, где наблюдались сложные климатические условия: снег, гололед, дождь", — говорится в сообщении.

Это трассы международного значения Екатеринбург — Алматы от посёлка Жаксы до села Кажымукан, Жаксы — Есиль-Бузулук до границы города Костанай, трассы республиканского значения Астана — Петропавловск от столицы до города Щучинск, Жезказган — Петропавловск, Костанай – Аулиеколь — Сурган, Кокшетау — Атбасар и Астана — Ерейментау - Шидерты.

В общей сложности патрульные наряды сопроводили 770 транспортных средств, в том числе 625 — легковых и 145- грузовых автомашин в нескольких направлениях.

Уточняется, что в настоящее время из-за погодных условий ряд автодорог остаются закрытыми. Полицейские убедительно просят водителей не игнорировать сообщения о закрытии автодорог и не выезжать за пределы населённых пунктов.

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