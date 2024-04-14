Разлив озера Пёстрое: Что происходило в Петропавловске до обеда

Внимание всей страны продолжает быть приковано к паводкам в Северо-Казахстанской области. Из берегов вышло озеро Пёстрое, на въезде с областной центр. Вылившись на одну половину дороги оно угрожает соседним дачным массивам.

Корреспондент BaigeNews.kz работает на месте событий. Что сегодня происходит в городе он подробно рассказал в своем репортаже.

На помощь к жителям приходят спасатели, военнослужащие и волонтёры.

Многие, кто был вынужден оставить последнее, пришли сегодня к полицейскому посту, надеясь вернуться к домам. Но расслабляться пока рано, говорят полицейские.

"Угроза, конечно сохраняется. Уровень воды растёт, но не так сильно. Опасность, конечно имеется. Опасность выражена тем, что большое течение. Ближе к мосту по Потанина течение, большой залив там. И всё это идёт в реку Есиль", — говорит начальник управления полиции Петропавловска Марат Жумалиев.

Волонтёры подготовили больше 30 лодок. Каждый доброволец обеспечен светоотражающими жилетами, сапогами и рациями для связи. Вчера весь день они помогали людям вывозить из дома документы и спасать домашних животных.

По данным акимата СКО, к этому часу вода подошла к 1751 дому, 1050 из них — в Петропавловске. Подтопленными остаются 1715 домов.

Между аэропортом и постом ГАИ, где проходит перелив, организовано автобусное сообщение. Курсирует 3 автобуса. Также на участке от перелива и до Петропавловска работает вахтовка, которая обеспечивает перевозку людей. Сейчас вопрос по обеспечению аэропорта транспортным сообщением снят.

Ранее сообщалось о том, что после обеда 13 апреля дамба в микрорайоне Подгора не выдержала, и вода хлынула к домам. А сегодня в Петропавловске началась эвакуация жителей ещё одного микрорайона. Также стало известно, что большая вода угрожает пригородному селу Прибрежное Кызылжарского района СКО. В этом населённом пункте также объявили об эвакуации.

Напомним, более семи тысяч жителей СКО уже эвакуировали в безопасное место. Ранее первый вице-премьер Роман Скляр распорядился при необходимости принудительно эвакуировать людей с опасных территорий. Так в Петропавловске сотрудники службы спасения задействовали в поисковых работах беспилотный летательный аппарат с тепловизором. Обнаружено 59 человек, из них 11 отказывались покидать свои дома. Первый вице-премьер поручил немедленно вывезти всех.

Фото: BaigeNews.kz/Асылхан Жуланов