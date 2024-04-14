В Петропавловске началась эвакуация жителей ещё одного микрорайона

Разлив реки Ишим дошел до городского озера Пёстрое. Водоём вышел за свои границы, затопив территорию пляжа и уже вышел на трассу. Водопоток стремительно переходит дорогу, угрожая жилому массиву и дачам напротив. Началась эвакуация населения, передаёт BaigeNews.kz.

В областном центре продолжается борьба со стихией. Вода прибывает и сила водопотока пугает горожан. Петропавловцы надеются, что вторая возможная волна не принесет ещё больших бед.

"Нам только надеятся и остается. Наш дом находится в Подгоре. Вчера за каких-то пару часов ее просто было не узнать. Наш родной город никогда так не выглядел. Мы эвакуировались позавчера. Все нажитое годами не вывезешь и за неделю. Поэтому пришлось выбирать... Смотрим на соседей, которые наивно полагали, что вода не придет, и становится страшно. Они ведь кроме себя вообще ничего не спали. Наш домик старенький, но это наш дом и другого нет... Сейчас живем у родственников. Вот снова пришли посмотреть. Больше ведь ничего не можем уже", — поделилась горожанка Татьяна.

Сейчас микрорайон Подгора, действительно, не узнать. Вода отрезала его от города. По здешним улицам теперь передвигаются только спасатели. И только на лодках. На горе, куда вода не дошла, с самого утра собираются жители. Кто-то, чтобы посмотреть на результат стихии, кто-то, проверить свой дом.

У зоны подтопления снуют обеспокоенные собаки. Животные хотят, но не могут вернуться домой.

"Очень жаль, что наши люди настолько черствые оказались. Они оставляли привязанными своих питомцев. Ночью было слышно их безпомощный лай, так выли. А потом резко все утихло. С какой совестью они будут жить дальше? Вода уйдет, они вернутся в дома и увидят бездыханные тела. И это ведь их рук дело. Спасатели спасли кого могли, но наши же люди добавили им работы", — считает горожанин Егор.

В Сети распространяется видео как по улицам города гуляет эвакуированный горожанин со своей кошкой. Его не пустили с питомцем в эвакопункт, поэтому пережидают напор стихи они оба на улице.

Ещё вчера некоторые горожане наивно полагали, что могут остаться у себя дома и пережить полдоводье. Поражает, насколько сильно люди держатся за нажитое имущество, что готовы рисковать жизнь.

"У меня здесь бензопилы, все инструменты. Я их успел вынести из дома. Ну и некоторые вещи. Бабушка моя тоже нужное забрала и уехала. Я с собакой вот здесь остаюсь, рядом. Увезти инструменты не на чем. Да дом скрыла воды по крышу. У нас тут вообще никогда не топило. В 2017-м подходила, но не сильно. Поэтому мы и не переживали. А стоило, конечно", — рассказывает житель микрорайона ДСР Сергей.

Неподалёку от него расположен приют для животных. Питомцев расселили до прихода большой воды. Заранее уехала и мама Натальи.

"Сработала наша чуйка. Семь лет назад можно было хотя бы на забор залезть, посмотреть. Собака на будке спала, ее не топило. А в этот раз ушел дом под воду. Он кирпичный. Будет сыпаться. Если бы мы сами не решили, что надо маме выезжать, то ничего не успели бы спасти. Переживаю за маму. Она так волнуется за дом", — рассказывает Наталья Никулинская.

Спасатели подтверждают возможный факт гибели человека при паводке. Инцидент, по рассказу свидетеля, произошел вовремя перелива через дамбу в микрорайоне Подгора.

"С крыши дома был спасен человек. Он был в состоянии алкогольного опьбянения. С его слов, они распивали спиртные напитки предварительно с братом. Во время прихода воды они оба спали. Говорит, начал его будить, но тот не отреагировал. И где он находится и что с ним, пока неизвестно", — ответил заместитель начальника ДЧС СКО Мурат Кангужинов.

В пресс-службе акима Петропавловска уточнили, что над восстановление энергоснабжения в городе работало десять бригад СКРЭК и уже вечером к электричеством обеспечили все объекты. Подвоз питьевой и технической воды по областному центру осуществляют водовозы. В СМИ прошла информация о том, что в Петропавловске восстановили водоснабжение, однако население из разных микрорайонов города сообщает обратное.

"Воду то включают, то отключают. И мы побаиваемся вообще ею пользоваться. Кран открываешь, а оттуда вместе с водой такие ароматы идут.... Да и цвет воды смущает", — говорит горожанка Галина.

Сейчас поступает информация о начале эвакуации населения из жилого массива и дач, которые расположены напротив озера Пёстрое. Разлив реки добрался до водоёма и сейчас выходит на с трассу

Тем временем перелив на посту ГАИ в сторону столицы усиливается. Вода мощным потоком перетекает через дорогу. Талые воды начали прибывать вчера вечером. Сегодня здесь движение ограничено. Полицейские пропускают только грузовые автомобили, которые перевозят продовольственные товары, гуманитарную помощью и топливо. Также мы наблюдали, как перевозят и людей, которые, по всей видимости, хотя добраться до пригородных сел. Правоохранители отмечают, что перелив носит временный характер. Но с подъездом к нескольким микрорайонам дела обстоят сложнее.

"В данный момент у нас имеется несколько переливов, как вы можете наблюдать, в районе Подгора, водой заполнен этот бассейн. У нас отсутствует дорога в сторону Заречного и Хромзавода. Дороги здесь абсолютно нет", — сообщил начальник управления полиции Петропавловска ДП СКО Марат Жумалиев.

В Петропавловске подтоплено больше тысячи домов. Эвакуировано 4,5 тысячи горожан. Меньшая их часть размещена в эвакопунктах.

Создаются интернет группы, в которых неравнодушные горожане сообща пытаются помочь пострадавшим от паводка землякам. Собирают вещи, постельные принадлежности, покупают медикаменты, организовывают горячим питание.

Сергеевское водохранилище по-прежнему переполнено. Высота перелива через гребень постепенно снижается.

Спасатели уточняют, что подтоплению подверглись населённые пункты, в которые талые воды прежде не доходили. И как она себя поведет - никто не знает.

Фото Натальи Волковой