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Не желающих покидать дома жителей Петропавловска обнаружили с помощью дрона и тепловизора

Сегодня, 13:07
АВТОР
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primeminister.kz Сегодня, 13:07
Сегодня, 13:07
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Фото: primeminister.kz

Первый вице-премьер Роман Скляр, находясь с СКО, проверил ход спасательных работ в микрорайоне Подгора города Петропавловск, где из зоны подтопления при помощи дрона эвакуировали 48 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Ранее Роман Скляр распорядился при необходимости принудительно эвакуировать людей с опасных территорий.

Сотрудники службы спасения задействовали в поисковых работах  беспилотный летательный аппарат с тепловизором. Обнаружено 59 человек, из них 11 отказывались покидать свои дома. Первый вице-премьер поручил немедленно вывезти всех. 

"В срочном порядке эвакуировать оставшихся людей. Не вижу оправдания такой позиции – подвергать себя риску и сознательно оставаться в зоне угрозы. В случае сопротивления – призвать к административной ответственности и перевезти в безопасное место", — сказал он.

Напомним, более семи тысяч жителей СКО уже эвакуировали в безопасное место.

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