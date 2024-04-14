  • 14 Апреля, 14:52
  • BAIGENEWS

Жителей села Прибрежное эвакуируют в СКО

Сегодня, 13:16
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
polisia.kz Сегодня, 13:16
Сегодня, 13:16
142
Фото: polisia.kz

Большая вода угрожает пригородному селу Прибрежное Кызылжарского района СКО. Силами местных исполнительных органов и экстренных служб проводится тотальная эвакуация, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

"К сожалению, не у всех жителей есть чёткое понимание опасности. На данный момент в селе остаются 470 человек, не желающих оставлять дома. Сотрудники полиции, в том числе лично начальник ДП СКО полковник полиции Айдын Кабдулдинов, проводят разъяснительную работу.Стражи порядка доводят требование первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра о полной эвакуации, направленное на недопущение человеческих жертв. Ответственность за защиту оставленного имущества от преступных посягательств несут сотрудники полиции", — говорится в сообщении.

В МЧС сообщили, что  в посёлке Прибрежное жителей эвакуируют на вертолётах Казавиаспас.

Фото: МЧС РК

Напомним, более семи тысяч жителей СКО уже эвакуировали в безопасное место.  Ранее первый вице-премьер Роман Скляр распорядился при необходимости принудительно эвакуировать людей с опасных территорий. Так в Петропавловске сотрудники службы спасения задействовали в поисковых работах  беспилотный летательный аппарат с тепловизором. Обнаружено 59 человек, из них 11 отказывались покидать свои дома. Первый вице-премьер поручил немедленно вывезти всех. 

Самое читаемое

Наверх