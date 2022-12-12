open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Расширенное заседание правительства с участием Токаева проходит в Астане
gazeta.uz Сегодня, 10:46
134
Сегодня, 10:46
134
Фото: gazeta.uz

Расширенное заседание правительства с участием Токаева проходит в Астане

В Астане началось выступление президента Касым-Жомарта Токаева на расширенном заседании правительства, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1".

"Сегодня мы обсудим предварительные итоги социально-экономического развития страны за 2022 год и определим основные задачи на предстоящий период. Накопилось немало актуальных вопросов. За 11 месяцев текущего года рост экономики замедлился с 4,6% до 2,7%. Инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет, составив 19,6%. Конечно, подобная ситуация самым негативным образом влияет на уровень жизни и доходов населения", - сообщил глава государства. 

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Токаев #Астана #Правительство РК
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:46
134
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх