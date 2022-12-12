Расширенное заседание правительства с участием Токаева проходит в Астане

В Астане началось выступление президента Касым-Жомарта Токаева на расширенном заседании правительства, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1".

"Сегодня мы обсудим предварительные итоги социально-экономического развития страны за 2022 год и определим основные задачи на предстоящий период. Накопилось немало актуальных вопросов. За 11 месяцев текущего года рост экономики замедлился с 4,6% до 2,7%. Инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет, составив 19,6%. Конечно, подобная ситуация самым негативным образом влияет на уровень жизни и доходов населения", - сообщил глава государства.