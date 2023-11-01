Радует, что основные соглашения Казахстана и Франции относятся к высокотехнологической сфере – политолог

Сегодня в Астану с официальным визитом впервые прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял высокого гостя в Акорде, где они обсудили планы по дальнейшему сотрудничеству. Приоритетными были обозначены несколько отраслей, в том числе энергетика, возобновляемые источники энергии, транзит и логистика, сельское хозяйство, здравоохранение, цифровизация, образование. Корреспондент BaigeNews.kz узнал мнение политологов о встрече президентов.

"Радует, что основные соглашения относятся к технологической и высокотехнологической сфере. То есть это уже не вопрос сырьевой экономики, а экспорт продукта более высокого передела", - отметил Талгат Калиев.

Эксперт предположил, что Франция наверняка проявит глубокий интерес к участию в строительстве атомной электростанции в Казахстане, так как страна является одним из мировых лидеров в области ядерной энергетики с высокими технологическими стандартами и требованиями безопасности.

"Если на референдуме будет всё-таки принято решение о строительстве АЭС в Казахстане, то французские компании наверняка будут в шорт-листе и в числе тех, кто будет претендовать на участие в этом проекте", - добавил он.

Калиев отметил перспективность аэрокосмической отрасли, которая также была заявлена как одно из направлений двусторонних соглашений между Казахстаном и Францией.

"Учитывая, что первый в мире космодром "Байконур" находится на нашей территории, я думаю, что Казахстан должен пользоваться этим обстоятельством и извлекать из него максимальные выгоды, сотрудничая с развитыми экономиками и технологическими лидерами мира", - сказал он.

Наш собеседник предположил, что Макрон также проявит интерес к развитию транспортной инфраструктуры Казахстана и проекту серединного коридора, который должен связать Евросоюз с Китаем.

Политолог Аман Мамбеталиев отметил, что Эмманюэль Макрон - не первый президент Франции, который посетил Казахстан.

"Насколько я знаю, все президенты этой страны кроме Жака Ширака были у нас. История взаимоотношений наших стран на самом деле очень серьезная и имеет широкую платформу: и в энергетической сфере, и в сфере инвестиций. Франция всегда входила в топ-5 инвесторов в экономику Казахстана. Да и вообще, если сравнивать по цифрам, 90% торговых, инвестиционных и других коммуникаций со странами Центральной Азии у Франции приходится именно на Казахстан. Оставшиеся 10% - на Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан", - констатировал он.

Политолог добавил, что основные месседжи двустороннего сотрудничества касаются социально-экономического блока, а также региональной и глобальной безопасности.

Эксперт отметил важность сотрудничества двух стран в области образования.