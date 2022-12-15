Работа ТЭЦ-1 в Семее возобновлена - акимат

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Работа ТЭЦ-1 в Семее возобновлена. Об этом сообщили в акимате Абайской области, передаёт BaigeNews.kz.

"Для возобновления работы были привлечены более ста специалистов ЧС и военные. Ремонтные работы на кабельных линиях топливоподачи производятся силами ГКП "Теплокоммунэнерго" в количестве 20 человек, АО "ОЭСК" в количестве восьми человек, сотрудников МЭПС, "АзияПроэктМонтаж", ИП "Попов". Также работали и специалисты отдела ЖКХ. Благодаря им работа объекта, который обеспечивает теплом половину левого берега города, не была остановлена", - уточнили в администрации.

В акимате отметили, что мощность тепла увеличена, будут постепенно увеличиваться параметры подачи тепла.

Акимы города и области лично посетили ТЭЦ-1 и держали ситуацию под контролем.

Ранее МЧС распространило видео о том, как спасатели и военные, выстроившись в цепочку, передают уголь в вёдрах, чтобы подсыпать его в котлоагрегаты и не позволить аппаратуре. С ночи таким образом перенесли около 34 тонн угля.

Пожар на ТЭЦ произошёл ночью 15 декабря.