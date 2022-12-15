Передают уголь вёдрами: появилось видео с ТЭЦ в Семее

МЧС распространило видео, как поддерживается работа ТЭЦ в Семее, где накануне ночью произошёл пожар, передаёт BaigeNews.kz.

Спасатели и военные по цепочке передают друг другу уголь в вёдрах. Так они, пока не работает транспортёрная лента, стопили уже около 34 тонн угля.

Работы по замене кабеля продолжаются.