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  • Провокационные высказывания в некоторых странах отравляют наше сотрудничество - Токаев
Telegram-канал БОРТ №1 Вчера, 16:41
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Фото: Telegram-канал БОРТ №1

Провокационные высказывания в некоторых странах отравляют наше сотрудничество - Токаев

Касым-Жомарт Токаев прокомментировал провокационные высказывания, которые вредят сотрудничеству стран Центральной Азии, России, передаёт BaigeNews.kz. Президент Казахстана выступил на саммите "Центральная Азия – Россия".

"В современном мире возрастает значимость взаимодействия по предупреждению негативных явлений в информационном пространстве. В условиях ускоренного развития цифровых технологий, социальных сетей и мессенджеров любое неосторожное слово может привести к разжиганию ненависти и межэтнической розни, особенно среди молодежи. В результате многолетние усилия по укреплению единства и согласия в обществе могут быть сведены на нет.

Для пресечения попыток посеять раздор и смуту нашим профильным ведомствам и общественным организациям необходимо наладить более тесное сотрудничество и активнее проводить разъяснительную работу. Безусловно, многое зависит и от политической ответственности наших государственных деятелей.

К сожалению, в некоторых странах случаются провокационные высказывания в адрес глав государств, обвинения, которые ничем не обоснованы. И это, естественно, отравляет атмосферу нашего сотрудничества", сказал Касым-Жомарт Токаев.

Исходя интересов государств и народов, он обратил внимание на необходимость выработки действенных инструментов для предупреждения новых угроз и своевременного реагирования на них.

Видео: Борт №1
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#Центральная Азия #Россия #саммит
Жадра Жулмухаметова
Вчера, 16:41
498
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