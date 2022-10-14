Провокационные высказывания в некоторых странах отравляют наше сотрудничество - Токаев

Касым-Жомарт Токаев прокомментировал провокационные высказывания, которые вредят сотрудничеству стран Центральной Азии, России, передаёт BaigeNews.kz. Президент Казахстана выступил на саммите "Центральная Азия – Россия".

"В современном мире возрастает значимость взаимодействия по предупреждению негативных явлений в информационном пространстве. В условиях ускоренного развития цифровых технологий, социальных сетей и мессенджеров любое неосторожное слово может привести к разжиганию ненависти и межэтнической розни, особенно среди молодежи. В результате многолетние усилия по укреплению единства и согласия в обществе могут быть сведены на нет.

Для пресечения попыток посеять раздор и смуту нашим профильным ведомствам и общественным организациям необходимо наладить более тесное сотрудничество и активнее проводить разъяснительную работу. Безусловно, многое зависит и от политической ответственности наших государственных деятелей.

К сожалению, в некоторых странах случаются провокационные высказывания в адрес глав государств, обвинения, которые ничем не обоснованы. И это, естественно, отравляет атмосферу нашего сотрудничества", сказал Касым-Жомарт Токаев.