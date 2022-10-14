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Мы должны оберегать общую историю и строить единое будущее - Токаев Сегодня, 16:34
24

Мы должны оберегать общую историю и строить единое будущее - Токаев

Касым-Жомарт Токаев представил своё видение сотрудничества на саммите "Центральная Азия – Россия", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

"На текущем сложном этапе мировой истории нам как никогда важно иметь ясный и позитивный образ будущего. Свое видение нашего дальнейшего сотрудничества я хочу представить в контексте следующих ключевых направлений. Первое – это безопасность. Нашим странам самой судьбой предопределено быть вместе. Мы должны оберегать нашу общую историю и строить единое будущее во имя благополучия наших народов. Стабильность и безопасность в каждом из наших государств напрямую влияет на развитие региона", - сказал Президент Казахстана.

Исходя интересов государств и народов, он обратил внимание на необходимость выработки действенных инструментов для предупреждения новых угроз и своевременного реагирования на них.

"Сегодня вопросы безопасности мы традиционно продвигаем как в двустороннем формате, так и в рамках ОДКБ, ШОС, СВМДА и СНГ. Коллективный обмен мнениями происходит на полях Консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Вместе с тем, ситуация в мире стремительно меняется и существующие механизмы взаимодействия нуждаются в системном совершенствовании. Наглядными примерами служат попытки дестабилизировать ситуацию в регионе, применение гибридных и информационных технологий для разжигания конфликтов. В этой связи предлагаю поручить аппаратам Советов безопасности наших стран внести конкретные предложения по выработке и созданию механизма превентивных мер", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ещё одним дестабилизирующим фактором он назвал неурегулированность вопроса границ между отдельными странами региона.

"Решение вопроса границ должно проходить исключительно мирным путем в духе многовековой дружбы, доверия и добрососедства, а также неукоснительного соблюдения фундаментальных принципов международного права и Устава ООН", - заключил он.

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#политика #СНГ #Касым-Жомарт Токаев
Сегодня, 16:34
24
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