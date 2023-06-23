Против соперника Эрдогана завели 28 уголовных дел. Инициатор большинства - сам президент

Фото: instagram.com/kilicdaroglu

Против бывшего оппонента Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах Кемаля Кылычдароглу в Турции завели 28 уголовных дел. Более половины — по обвинениям в оскорблении Эрдогана, и инициированы им самим. Лидеру турецкой оппозиции суммарно грозит до 110 лет лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой газету Cumhyriet.

Иски, поданные Эрдоганом против Кылычдароглу, датируются не только этим, но еще и предыдущими годами. Как пишет издание, Кылычдароглу называл Эрдогана лжецом, взяточником, говорил о поддержке президентом террористических организаций, сравнивал его с Муаммаром Каддафи, Саддамом Хусейном и Николае Чаушеску. Также есть дела за оскорбления госслужащих, клевету, разжигание ненависти и вражды, нарушение неприкосновенности частной жизни.

Напомним, в мае этого года Кылычдароглу проиграл во втором туре президентских выборов Эрдогану: избранный президент набрал более 52 процентов голосов, а его соперник почти 48.

Аналитики предполагают, что риск превращения этих исков в реальные уголовные дела низок, однако, это даёт возможность действующему президенту избавиться от оппозиционного соперника.