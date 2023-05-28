В Турции стали известны первые предварительные итоги второго тура голосования

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В Турции завершилось голосование второго тура президентских выборов и активно идёт подсчёт голосов, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает ТАСС, после обработки 42,8 процента бюллетеней действующий президент набирает 57,1 процента голосов, его соперник —

42,9 процента. Таковы первые данные ЦИК.

После подсчёта 55,06 процента бюллетеней отрыв Эрдогана от Кылычдароглу сократился до 11,6 процентов.

Между тем, прооппозиционное агентство ANKA со ссылкой на свои подсчеты утверждает, что Кылычдароглу уже обогнал Эрдогана по числу голосов. По его данным, после обработки 60,89 процента бюллетеней Кылычдароглу набирает 51,01 процента, а Эрдоган — 48,99 процента.

По данным государственного телеканала TRT явка во втором туре президентских выборов превысила 84 процента.

Напомним, по итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50 процентов голосов, а право выхода во второй тур получили кандидат от "Союза народа", действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (49,52 процента голосов) и кандидат от "Союза нации", лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу (44,88 процентов). Поэтому был объявлен второй тур голосования, который завершился сегодня, 28 мая.

По информации Аnadolu, по всей стране установлены свыше 191 тысячи избирательных урн. Число избирателей при этом превышает 60 миллионов человек. Голосование для граждан Турции, проживающих за рубежом, завершилось 24 мая. В 73 странах проголосовало в целом 3,5 миллиона избирателей.