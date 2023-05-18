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inform.kz Сегодня, 10:15
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Сегодня, 10:15
143
Фото: inform.kz

Прокуратурой Акмолинской области выявлены нарушения прав предпринимателей

Прокуратурой Акмолинской области выявлены нарушения прав предпринимателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

"Так, органами государственных доходов, несмотря на истечение сроков давности (пункт 1 статья 62 КоАП) 107 предпринимателей привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства Республики Казахстан об обязательном социальном медицинском страховании (статья 92-1 КоАП)", - говорится в сообщении.

По оперативным мерам прокуратуры восстановлены права предпринимателей, отменены незаконные постановления о привлечении к  ответственности, должностные лица органов государственных доходов привлечены к дисциплинарной ответственности.

Наряду с этим, напоминаем, что при прокуратуре действует мобильная группа по защите прав предпринимателей.

"Если вы столкнулись с незаконной проверкой, вмешательством в вашу деятельность или давлением со стороны государственных органов просим незамедлительно обращаться на телефон доверия  (+77051291140)", - добавили в прокуратуре.

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Сегодня, 10:15
143
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