"Прогноз, что XXI столетие будет веком Азии, сегодня стал реальностью" — Токаев

Фото: Борт№1

В Астане начался VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Его открыл глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Президент Казахстана отметил роль стран Азии в современном мире:

"Прогноз о том, что XXI столетие будет веком Азии, сегодня стал реальностью. Азия стала признанным мировым экономическим лидером по номинальному ВВП и паритету покупательной способности. Регион обладает значительными человеческими и природными ресурсами. 21 из 30 крупнейших городов мира расположен в Азии. Ожидается, что из всего предполагаемого роста потребления среднего класса в 30 триллионов долларов к 2030 году только один триллион долларов придется на западные экономики. Однако будущее самой Азии зависит от нашей коллективной готовности к укреплению диалога между культурами, традициями и мировоззрениями. Уверен, что шаги, предпринятые для развития СВМДА, соответствуют этой цели. Совещание и впредь будет способствовать прогрессу, экономическому процветанию и диалогу между культурами и цивилизациями, взаимодействуя с другими успешными многосторонними организациями, действующими на азиатском континенте", — сказал президент.

Далее глава государства предложил меры по развитию СВМДА.

"Казахстан в качестве председателя Совещания намерен наращивать усилия по дальнейшему продвижению процесса СВМДА. Благодаря поддержке государств-членов это уже принесло ощутимые результаты. В прошлом году был пересмотрен Каталог мер доверия СВМДА, в который включены такие новые приоритетные области сотрудничества, как эпидемиологическая безопасность, здравоохранение и фармацевтика, безопасность информационных и коммуникационных технологий. Мы создали совещательный орган — Совет мудрецов СВМДА, в который войдут видные политические и общественные деятели, чей богатый опыт и знания будут способствовать реализации наших совместных усилий. Форум аналитических центров СВМДА будет служить универсальной платформой для экспертов и специалистов со всей Азии для обмена опытом и идеями, реализации совместных исследовательских проектов. В этом году в Астане прошли Деловой совет и бизнес-форум СВМДА, а также Пятое заседание Молодежного совета СВМДА. Сегодня будет учрежден Фонд СВМДА. Его цель — создание специального механизма для отбора проектов СВМДА и сбора добровольных средств на их реализацию. Также растет число наблюдателей и партнёров. В качестве наблюдателя к СВМДА присоединился Туркменистан. Были приняты решения об установлении сотрудничества с Евразийским экономическим союзом и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)", — отметил президент Казахстана.

О востребованности СВМДА как полноценной международной организации сказал Касым-Жомарт Токаев.