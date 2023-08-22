  • 22 Августа, 12:09
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Продолжают поиски утонувших в Сырдарье - ДЧС

Сегодня, 10:30
АВТОР
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акимат Туркестанской области Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30
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Фото: акимат Туркестанской области

Спасатели продолжают поиск утонувших накануне в реке Сырдарья, передаёт BaigeNews.kz

В реке Сырдарья, недалеко от села Коксарай утонули 11 человек, включая детей.

Спасатели к данному часу нашли восемь тел. Поиски оставшихся трёх продолжаются.

Напомним, что 21 августа в реке Сырдария в Туркестанской области утонули 11 человек. Трагедия произошла в Отырарском районе вблизи дорожного моста при купании в неустановленном для этого месте.

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