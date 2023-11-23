Продажи иностранной валюты сократились в Казахстане

Продажи рубля сократились сразу в 35 раз, а евро – почти на треть, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на finprom.kz.

По данным издания, объём "чистых" продаж долларов США за январь–сентябрь 2023 года составил 1,1 трлн тг — на 8,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Объём нетто-продаж евро сократился сразу на 31,1%, составив за январь–сентябрь текущего года 172,6 млрд тг.

Но больше всего сократились объёмы "чистых" продаж обменными пунктами российских рублей: сразу в 35 раз — с 265,2 млрд тг за январь–сентябрь 2022 года до всего 7,6 млрд тг за январь–сентябрь 2023-го.

Интерес к российскому рублю стал падать с начала войны в Украине. Самые большие отрицательные объёмы продаж пришлись на Алматы (сразу минус 16,5 млрд тг), Шымкент (минус 3,5 млрд тг) и Актюбинскую область (минус 2,9 млрд тг).