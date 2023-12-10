Проблемы с водой в Атырау: жители массово скупают пятилитровые бутылки

Несмотря на заверения ведомственных служб решить проблему с подачей воды в течение двух часов, на данный момент проблема сохраняется. Жители Атырау скупают воду в пятилитровых и более ёмкостях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ақ Жайық".

Однако, пока ремонтные работы продолжаются в городе, назрела еще одна проблема — риск промерзания труб из-за минусовой температуры воздуха.

"Такая ситуация с образованием плотной массы шуги в реке не наблюдалась давно, порядка 20 лет, – говорит главный руководитель по водоочистным сооружениям КГП "Атырау облысы Су Арнасы" Борис Пенкин. – Ежегодно в начале зимы при образовании шуги в реке работники предприятия справлялись своими силами и успешно выходили из этой ситуации. В этом году на реке наблюдается резкое снижение уровня воды. Только за несколько часов вечером 9 декабря буквально на глазах уровень снизился на 15-20 см. Ил и мелкие кристаллы льда забивают рыбозащитные сетки, которые установлены на водозаборном оборудовании".

На водоочистных сооружениях работают водолазы.

"Дело также усугубилось погодой: за последние несколько дней при преобладающих восточных ветрах (выгоне) значительно понизился уровень Каспийского моря, что также вызвало понижение уровня на устьевых постах города Атырау и пригородных селах Жанаталап, Еркинкала, которые подвержены сгонно-нагонным явлениям с Каспийского моря, – говорится в пресс-релизе РСК. – По данным на 15:00 часов 10 декабря два из трех имеющихся водоочистных сооружений очищены от шуги и запущены в работу – скорость поступления воды на агрегаты оптимальная. Водолазы продолжают работать над очисткой от шуги третьего водоочистного сооружения".

Тем временем, по информации регионального филиала РГП "Казгидромет", за последнюю неделю уровень моря в низовьях реки понизился на 40 см, что также вызвало понижение уровня на реке Урал.

Как сообщили в региональной службе коммуникаций, шуга может создавать проблемы для водозабора по четырем причинам: по причине засорения водозаборных устройств, как следствие – повреждение оборудования. Еще одна ожидаемая проблема – снижение качества воды – шуга может переносить с собой различные загрязнения в виде ила, что потенциально ухудшает качество воды и негативно влияет на напор воды.

"Для устранения этих критических факторов со вчерашнего дня задействованы водолазы оперативно-спасательного отряда ДЧС. Максимально задействованы все материально-технические ресурсы КГП "Атырау облысы Су Арнасы" и других городских коммунальных служб. На водоочистных сооружениях беспрерывно находятся заместитель акима области Кайрат Нуртаев, аким города Шакир Кейкин, руководитель КГП "Атырау облысы Су Арнасы" Мейрим Калауи и другие ответственные лица", – сообщают из акимата.

Напомним, из-за морозов в эти дни проблемы с отоплением испытывают жители Экибастуза, где ликвидируют последствия ночной аварии на ТЭЦ и Актау, где из-за аварии на тепломагистрали остались жители нескольких микрорайонов.