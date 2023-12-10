Водолазы продолжают реанимировать водоочистные сооружения в Атырау

Коммунальным службам в Атырау удалось избавить от шуги два из трёх имеющихся водоочистных сооружений, которые стали причиной проблем с питьевой водой в городе, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили пресс-службе городского акимата, два сооружения запущены в работу – скорость поступления воды на агрегаты оптимальная. Водолазы продолжают работать над очисткой от шуги третьего водоочистного сооружения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Атырау Қаласының Әкімдігі (@atyrau_qalasy_akimdigi)

Как уже сообщалось, в связи с начинающимся ледоставом на реке Жайык и образованием шуги (мелких кристаллов льда) возникли проблемы с обеспечением водой города Атырау и пригородных сельских округов.

"Это связано с осложнением по забору воды из реки Жайык на водоочистных сооружениях города. К тому же, за последние несколько дней при преобладающих восточных ветрах (выгоне) значительно понизился уровень Каспийского моря, что так же вызвало понижение уровня на устьевых постах города Атырау и пригородных селах Жанаталап, Еркинкала, которые подвержены сгонно-нагонным явлениям с Каспийского моря", — сообщили в акимате.

По информации регионального филиала РГП "Казгидромет", за последнюю неделю уровень моря в низовьях реки понизился на 40 см, что также вызвало понижение уровня на реке Жайык (Урал).

Как отмечают специалисты, Шуга может создавать проблемы для водозабора по нескольким причинам.

Во-первых, это засорение водозаборных устройств, так как мелкие кристаллы льда, составляющие шугу, могут забивать рыбозащитные сетки и другие элементы водозаборного оборудования, что снижает его эффективность и может привести к необходимости частой очистке рыбозащитных сеток. Во-вторых, это может привести к повреждению оборудования — перемещение шуги с течением реки повлечет механические повреждения оборудования водозабора, особенно если кристаллы льда крупные или если шуга образует плотные скопления.